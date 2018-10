Un arresto per evasione dai domiciliari in Calabria

28 ottobre 2018 22:28

I carabinieri setacciano Cessaniti. Un arresto per evasione dai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Cessaniti con il supporto dei colleghi della Stazione di Briatico, nel corso della serata di ieri, a seguito di controllo di soggetti sottoposti a misure restrittive hanno effettuato un arresto per evasione, l’uomo C.L., 55enne originario di Cessaniti, attualmente in regime di arresti domiciliari -a seguito di dissidi familiari- e stato trovato fuori dalla sua abitazione, violando così le prescrizioni imposte dal giudice, tratto in arresto per poi essere risottoposto ai domiciliari in attesa dell’ udienza di convalida che si terrà nelle prossime ore dinnanzi al Tribunale di Vibo Valentia.