Arrestato il Sindaco di Riace Mimmo Lucano, la Boldrini: “ha aiutato richiedenti asilo e rifugiati ripopolando e risollevando l’economia di un territorio minacciato dalla ‘ndrangheta”

2 ottobre 2018 12:09

L’l’ex presidente della Camera Laura Boldrini sull’arresto del sindaco di Riace Mimmo Lucano

“Le decisioni della magistratura, come sempre vanno rispettate, ma sono certa che Mimmo Lucano saprà dimostrare la sua totale estraneità ai fatti che gli vengono contestati. Il Sindaco di Riace ha prodotto un modello di accoglienza che ha avuto riconoscimenti anche internazionali“. Lo dice l’ex presidente della Camera Laura Boldrini. “Con la sua azione ha non soltanto aiutato richiedenti asilo e rifugiati che cercavano in Italia quella sicurezza che non avevano nei loro Paesi, ma ha risollevato l’economia di un territorio che, come tante nostre aree interne, si stava spopolando. E questo è avvenuto in una zona, la Locride, da sempre minacciata dalla presenza della criminalità organizzata. A Mimmo Lucano la mia solidarietà. Al Ministro Salvini che twetta felice per questa notizia va ricordato che le misure cautelari non sono una condanna e non determinano la colpevolezza di una persona che rimane semplicemente indagata. Va anche ricordato che, come Mimmo Lucano, pure Salvini è indagato: per sequestro di persona aggravato”, aggiunge.