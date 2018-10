Vela Latina: l’Antica Marineria Catonese trionfa a Gallipoli

16 ottobre 2018 17:54

Successo per il Club reggino a Gallipoli, soddisfatto il presidente Stilo

Si è svolta a Gallipoli nello scorso fine settimana il Campionato italiano di Vela Latina in cui ha partecipato l’ Antica Marineria Catonese con tre imbarcazioni . “Nonno Lorenzo”, secondo posto in assoluto, primo di categoria, vice campione d’ Italia categoria Lance, armatore Carmelo Cardo, componenti Fulvio Cama e Carmelo Iannò.

Categoria Gozzi, “Melania”, armatore Adolfo Morelli, componenti Salvatore Aragona e Michele, secondo classificato.

L’altra imbarcazione dell’ Antica Marineria Catonese “ Antonella” , armatore Nino Morabito, componenti Luigi Stilo e Salvatore Ambrosio e Egidio Barberi, terza classificata nella categoria Gozzi.

L’Antica Marineria Catonese quest’anno ha partecipato alle regate di Catona, Sciacca, Marsala, Castellamare del Golfo, Siracusa, Pisciotta- Palinuro, Salerno, Gallipoli entrando a far parte del circuito nazionale e riuscendo per la prima volta a far si che anche la Calabria fosse ben rappresentata. Soddisfazione del presidente Dott. Luigi Stilo: “la bellissima cornice di Gallipoli che ha ospitato la manifestazione nazionale con la partecipazione di numerose imbarcazioni tradizionali provenienti da diverse regioni da chi ci ha dice Stilo, fatto assaporare “vele e sapore” di altri tempi, un plauso alle nostre brillanti affermazioni agonistiche . Ci sono, conclude il presidente del club reggino, una serie di progetti in corso d’opera che cercheranno di rivalutare quest’antica arte di navigare, che si spera possa ancora esprimere “ eccellenze” che vanno dai maestri d’ascia, ai maestri velari , agli armatori ed ai marinai tutti”.