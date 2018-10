Anas: consegnati i lavori di messa in sicurezza del muro lungo la SS107 nel comune di Spezzano Piccolo

26 ottobre 2018 16:10

Anas: consegnati i lavori di messa in sicurezza del muro lungo la strada statale 107 ‘silana crotonese’ nel comune di Spezzano Piccolo in provincia di Cosenza

Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato all’Impresig srl con sede a Roma, i lavori di messa in sicurezza del muro lungo la strada statale 107 ‘Silana Crotonese’ in provincia di Cosenza. I lavori, per un investimento complessivo di circa 587 mila euro, sono finalizzati alla realizzazione di una paratia di sottoscarpa in sostituzione del muro esistente ammalorato in corrispondenza del km 46,500. Tale intervento conferma ancora una volta la massima attenzione di Anas alla sicurezza degli utenti con investimenti dedicati alla manutenzione delle infrastrutture calabresi. La durata dei lavori è stimata in 180 giorni e l’apertura del cantiere avverrà il prossimo 5 novembre 2018.