26 ottobre 2018 23:00

Anas: terminati i lavori all’interno della galleria Costa Incoronata lungo l’A2 ‘autostrada del Mediterraneo’ a Salerno

Lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, Anas (Gruppo FS Italiane) ha ultimato gli interventi di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei corpi illuminanti con led di ultima generazione all’interno della galleria ‘Costa Incoronata’, dal km 68,400 al km 65,350 (svincolo Sicignano) a Salerno. Questa galleria è la prima “Green-Light” ad essere accesa ed operativa e fa parte del progetto lanciato da Anas nel 2016. Il Progetto Green-Light di Anas prevede la sostituzione dei corpi illuminanti con LED di ultima generazione, finalizzati sia alla riduzione dei consumi, ma anche all’innalzamento dei livelli di sicurezza all’interno delle stesse gallerie grazie ad un miglior comfort visivo sul piano viabile. La galleria Costa Incoronata è situata lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, una delle vie di comunicazione più importanti del Sud Italia che fa parte della E45 European Road. È composta da due canne monodirezionali della lunghezza di 1880m cadauna e costituite da due corsie di marcia e una di emergenza. I lavori, per l’importo di oltre 770 mila euro, hanno riguardato l’installazione di 329 proiettori nella zona d’entrata e di 332 per l’illuminazione di tutta la galleria nell’impianto permanente (attivo 24 ore su 24), hanno portato ad un risparmio energetico maggiore del 65% rispetto alla precedente illuminazione. Tutti i proiettori installati all’ingresso della galleria sono stati progettati con ottiche a riflessione totale brevettate che riducono al minimo l’abbagliamento garantendo maggiore sicurezza per gli automobilisti. Infine l’impianto si avvale di un sistema di gestione e controllo wireless che ha lo scopo di controllare l’intensità di ciascuna lampada, per adeguare la curva di luminanza alle diverse condizioni di luminosità esterna, ma anche di diagnosticare lo stato funzionale dei singoli proiettori, permettendo allo stesso tempo di beneficiare di un’apprezzabile riduzione dei costi, grazie all’ottimizzazione della regolazione stessa, e di garantire un’enorme flessibilità in caso di aggiunta o rimozione di nuovi elementi.