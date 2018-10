Ambiente, Cosenza 5ª in Italia e prima del Sud per performance ambientali: la città bruzia è tra le più “green”, esulta il Sindaco Occhiuto

29 ottobre 2018 18:36

Le parole del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, riguardo la classifica del rapporto di Legambiente sulle performance ambientali delle citta’ che vede la citta’ bruzia, con la quinta posizione, come prima citta’ del centro-sud

“L’anno scorso eravamo al tredicesimo posto, primi del Sud, e quest’anno facciamo un grande passo in avanti piazzandoci addirittura al quinto posto in Italia“. Lo afferma, in una dichiarazione, il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, commentando la classifica del rapporto di Legambiente sulle performance ambientali delle citta’ che vede la citta’ bruzia, con la quinta posizione, come prima citta’ del centro-sud. “Credo che questo successo per una citta’ del Sud Italia, nei 25 anni di presentazione del rapporto – aggiunge – non fosse mai avvenuto. Siamo primi dopo citta’ del nord considerate ‘mostri sacri’ della qualita’ della vita, come Trento e Bolzano. Sono davvero molto orgoglioso del lavoro portato avanti in questi sette anni al governo della citta’ di Cosenza e voglio ringraziare di cuore tutte le persone che formano la squadra che collabora con me e i cittadini di Cosenza che hanno creduto nel cambiamento. Perche’ tutto cio’ dimostra che possiamo essere una ‘sorpresa positiva’, che attraverso un’azione di sistema e con il lavoro e la competenza, anche al Sud, anche in Calabria, si puo’ cambiare e si puo’ migliorare“.