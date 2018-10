Messina: Amam sigla l’accordo con i presidenti di Circoscrizione

26 ottobre 2018 20:06

Siglato l’accordo operativo tra Amam e i presidenti delle sei circoscrizioni a Messina, ecco il documento

Oggi nella sede di viale Giostra, l’incontro tra i vertici istituzionali, per condividere step e modalità di efficientamento del servizio idrico integrato partendo dalla gestione delle segnalazioni e degli intrventi

Sì è concluso con la sigla di un accordo programmatico e operativo il primo incontro convocato, per oggi, daI vertici di AMAM con i presidenti di tutte e sei le Circoscrizioni cittad ine, per condividere il percor so di efficientamento del servizio idrico integrato, dettandone tempi e modalità.

Nel corso dell’incontro, il presidente di AMAM, Salvo P uccio e il consigliere Roberto Cerreti ha nno declinato i passaggi essenziali di un pe rcorso, definito in un vero e proprio Accordo, insieme ai rappresentanti istituzionali degli uffici di presidenza delle 6 circoscrizioni comunali

Primo passo sarà l’efficientamento e l’organizzazione del servizio reclami, partendo dalle segnalazioni istituzionali, nell’ottica prossima di una migliore regolamentazione dell’Ufficio reclami ma soprattutto in vista della gestione degli interventi in risposta.

Durante la riunione di questa mattina, il Presidente Puccio ha portato a conoscenza l’assemblea dei Presidenti dei Quartieri dell’ampliamento degli orari di distribuzione idrica attivati in buona parte del territorio comunale, confrontandosi altresì con le necessità avanzate dai rappresentanti dei quartieri, che comunque hanno manifestato soddisfazione per il potenziamento delle fasce orarie di distribuzione ed erogazione dell’acqua, sebbene il nodo resti la necessità di intervenire per trovare soluzioni adeguate a incrementare il flusso idrico nell’intero comprensorio messinese.

Il primo incontro di oggi con le istituzioni comunali del territorio, dunque, si è concluso con la stipula di una intesa importante, in un clima di condivisione fattiva degli obbiettivi e di collaborazione tra istituzioni