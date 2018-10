Alluvione in Calabria, centinaia si rifugiati all’interno del Centro Commerciale “Due Mari”

5 ottobre 2018 13:03

Alluvione in Calabria: persone ospitate all’interno del commerciale Due Mari

A causa del forte maltempo che ha colpito la zona di Lamezia Terme, e’ esondato il torrente Cantagalli. In alcuni quartieri gli abitanti hanno raggiunto i piani superiori degli stabili perche’ l’acqua e’ arrivata a livelli di altezza tali da mettere a rischio l’incolumita’ delle persone. Le strade completamente allagate rendono impossibile il transito dei veicoli per cui e’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco Saf Fluviale con i gommoni. Chi non ha potuto raggiungere le proprie abitazioni e’ stato ospitato nei locali del centro commerciale Due Mari.