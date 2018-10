5 ottobre 2018 17:52

Alluvione in Calabria, le parole del vicepremier Luigi Di Maio

“Un caro saluto va a tutti i cittadini calabresi e alle famiglie delle vittime di questa sciagura, Spero che molto presto si possa evitare di morire per la pioggia, dovremo fare tanti investimenti che si dovevano fare tanti anni fa: cercheremo di recuperare 15 anni di ritardo in qualche anno. Ho sentito il presidente Conte che sta seguendo la vicenda, siamo tutti vicini alla Calabria e alle amministrazioni locali“. Cosi’ il vicepremier Luigi Di Maio in un video postato su Fb.