Allerta Meteo, forte maltempo al Sud: lo Jonio sforna violenti temporali sulla Calabria

15 ottobre 2018 21:00

Allerta Meteo, ancora maltempo al Sud Italia: piogge torrenziali nella Calabria Jonica, forti temporali in Sardegna dov’è arrivato l’ex uragano Leslie

Allerta Meteo – Continua ad imperversare il maltempo al Sud Italia: tra ieri e oggi sono caduti 300mm di pioggia sul versante orientale dell’Etna, in Sicilia, e oltre 200mm di pioggia sul versante meridionale dell’Aspromonte, in Calabria. Tra le località più piovose, Linguaglossa (Catania) e Motta San Giovanni (Reggio Calabria). Nella Calabria jonica continua a piovere, ma rispetto alle previsioni delle scorse ore le precipitazioni sono fortunatamente meno gravi e non si registrano particolari criticità. La situazione più seria è proprio nel basso Jonio reggino do’è esondato il torrente Tuccio in località Musupuniti, nel territorio di Melito Porto Salvo, danneggiando la condotta idrica. Così Montebello Jonico, Roghudi, San Lorenzo, Motta San Giovanni e le frazioni più meridionali di Reggio Calabria (Bocale, Pellaro e le rispettive colline) sono rimaste senz’acqua e vengono rifornite dalle autobotti della protezione civile.

Nelle prossime ore le maggiori criticità si riscontreranno tuttavia in Sardegna: l’isola sarà raggiunta dall’ex Uragano Leslie che è arrivato nel Mediterraneo con violentissimi temporali che hanno provocato una disastrosa alluvione nel Sud della Francia, dove 10 persone sono morte nella zona di Carcassonne. Negli ultimi dieci giorni ben 30 persone hanno perso la vita per il maltempo nel Mediterraneo occidentale, tra Spagna (13 morti alle Baleari), Francia (2 la scorsa settimana in Costa Azzurra e 10 oggi) e Italia (5 vittime, 3 in Calabria e 2 in Sardegna). Sperando che il conto non si debba aggravare ulteriormente nei prossimi giorni, perchè il maltempo continuerà per tutta la settimana in queste aree del Mediterraneo, colpendo in modo particolarmente intenso anche il Sud Italia.

