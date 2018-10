Allerta Meteo, scuole chiuse in Sicilia venerdì 12 ottobre: l’ondata di maltempo killer si sposta al Sud [ELENCO]

11 ottobre 2018 20:39

Allerta Meteo: l’ondata di maltempo che ha provocato morti e distruzione tra Baleari, Costa Azzurra e Sardegna, adesso si sposta verso l’estremo Sud

Scuole chiuse domani venerdì 22 ottobre, in molti comuni della Sicilia dopo l’allarme arancione lanciato dalla protezione civile in vista dell’ondata di maltempo in arrivo anche all’estremo Sud. Si tratta della stessa perturbazione che nelle ultime 48 ore ha letteralmente devastato il Mediterraneo occidentale lasciando dietro di se una drammatica scia di morte e distruzione: la tempesta ha dapprima colpito le isole Baleari provocando una tragica alluvione a Maiorca dove sono morte 12 persone. La scorsa notte il maltempo ha raggiunto la Francia Meridionale abbattendosi con violenza sulla Costa Azzurra dove 2 persone sono state uccise dalla furia delle bombe d’acqua. 2 morti anche in Sardegna dove non ci sono più speranze di trovare vivo il giovane pastore disperso da oltre 14 ore, i soccorritori cercano ormai soltanto il cadavere. Appena una settimana fa altre 3 persone erano morte in Calabria per un’altra ondata di maltempo e proprio domani a Lamezia Terme sarà lutto cittadino in occasione dei funerali delle due vittime fino a qui recuperate, Stefania Signore e Cristian, mentre continuano ancora le ricerche del corpo dell’altro figlio Nicolò di appena 2 anni.

L’ondata di maltempo di domani sarà particolarmente concentrata sulla Sicilia dove arriveranno violenti temporali un pò da tutte le direzioni: dal Tirreno, dallo Jonio e dal Canale omonimo dell’Isola. Anche in Calabria ci saranno delle piogge ma meno gravi. Per questo motivo la protezione civile ha diffuso un avviso di criticità di tipo arancione per la Sicilia e giallo per la Calabria. Proprio a seguito di questo bollettino di criticità, particolarmente estremo per la Sicilia (ricordiamo che l’allarme arancione contempla anche il rischio per l’incolumità delle vite umane), molti sindaci isolani stanno decidendo per la chiusura delle scuole, fino al momento hanno già diffuso l’apposita ordinanza i comuni di:

Catania

Biancavilla (Catania)

(Catania) Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)

(Messina) Milazzo (Messina)

L’elenco sarà aggiornato in tempo reale.