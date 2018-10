Allerta Meteo, “Scuole Chiuse” Lunedì 15 Ottobre in molti comuni di Calabria e Sicilia: ordinanze dei sindaci attese in serata dopo i bollettini della Protezione Civile[LIVE]

14 ottobre 2018 13:51

Allerta Meteo, domani Lunedì 15 Ottobre “Scuole Chiuse” in molti comuni di Calabria e Sicilia

Allerta Meteo – A causa del maltempo previsto per la giornata di domani al Sud Italia e dell’alto rischio, nelle prossime ore, di nuove alluvioni, la Protezione Civile con ogni probabilità lancerà nel primo pomeriggio un nuovo avviso di maltempo che prevederà la criticità rossa/arancione su gran parte della Sicilia, in tutta la Calabria e anche in Basilicata per la giornata di domani lunedì 15 ottobre. Dopo quest’avviso di allerta, i Sindaci potranno adottare i richiesti provvedimenti di prevenzione. Certamente in molti comuni domani avremo le scuole chiuse. Tra i comuni a più alto rischio ci sono Reggio Calabria, Messina, Catanzaro e Crotone.

In quest’articolo aggiorneremo nel pomeriggio l’elenco completo dei comuni che decideranno di chiudere le scuole, su StrettoWeb tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull’ondata di maltempo e sull’allerta meteo con i bollettini ufficiali della Protezione CIvile.