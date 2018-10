Allerta Meteo, anche Giovedì 4 Ottobre scuole chiuse in molti Comuni del Sud: l’ELENCO aggiornato in tempo reale

3 ottobre 2018 16:21

Allerta Meteo, anche domani giovedì 4 Ottobre in molti comuni del Sud Italia le scuole rimarranno chiuse

Allerta Meteo – Continua il maltempo a colpire il Sud Italia con forti piogge e temporali che da ore interessano Sicilia e Calabria soprattutto nelle zone joniche. Le scuole oggi sono rimaste chiuse in molti comuni calabresi e siciliani e anche per domani, Giovedì 4 Ottobre, molti sindaci stanno emanando l’apposita ordinanza di chiusura delle scuole. La protezione civile ha emanato l’allerta rossa in alcune aree della Sardegna, arancione su gran parte della Calabria, gialla in Sicilia e in altre aree calabresi.

Di seguito l’elenco (aggiornato in tempo reale nel corso del pomeriggio) dei Comuni che domani, Giovedì 4 Ottobre, terranno le scuole chiuse: