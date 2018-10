2 ottobre 2018 17:17

Allerta Meteo al Sud: domani scuole chiuse in molti comuni

A causa dell’Allerta Meteo con criticità arancione prevista per la giornata di domani, mercoledì 3 Ottobre su tutta la Calabria e gran parte della Sicilia, molti Sindaci hanno già deciso di emettere un’apposita ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Di seguito l’elenco delle scuole chiuse aggiornato in tempo reale nel pomeriggio/sera, in base alle ordinanze dei sindaci:

Allerta Meteo, scuole chiuse Mercoledì 3 Ottobre