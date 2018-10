Allerta Meteo, forte maltempo per altre 12-18 ore in tutt’Italia: le MAPPE e gli ultimi aggiornamenti [LIVE]

29 ottobre 2018 19:18

Allerta Meteo, maltempo violento in tutt’Italia per altre 12-18 ore: le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR fanno paura

Allerta Meteo – L’Italia si prepara ad una sera/notte da incubo per la parte più violenta dell’ondata di maltempo iniziata nel weekend: avremo piogge torrenziali in tutto il Nord e in alcune zone del Centro/Sud, e insisteranno forti venti di scirocco in tutto il Paese con raffiche da Uragano (superiori ai 120km/h in molte località). Le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR evidenziano l’entità dei fenomeni per le prossime ore, particolarmente intensi fino alla mattinata di domani, Martedì 30 Ottobre, quando finalmente arriverà un deciso miglioramento. Intanto, però, la situazione è molto preoccupante per le nuove precipitazioni molto violente previste nelle prossime 12-18 ore. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: