Allerta Meteo, è arrivato il maltempo: piogge torrenziali sulle zone joniche, allarme alluvione

2 ottobre 2018 15:58

Allerta Meteo, il maltempo si sposta al Sud: in arrivo in Calabria e Sicilia piogge torrenziali

Allerta Meteo – Il maltempo si sposta al Sud Italia per lo scivolamento del ciclone che da ieri imperversa al Centro/Nord dove ha lasciato un’aria molto più fredda, tanto che stamattina in pianura Padana abbiamo avuto temperature minime a una cifra (addirittura +6°C a Casale Monferrato), mentre al Sud fa ancora caldo in modo particolare nelle zone joniche tra Puglia e Calabria, dove abbiamo +29°C a Gioiosa Ionica, +27°C a Taranto e Lecce. Il maltempo, però, sta risalendo da Sud, dal Canale di Sicilia, dove violenti temporali in mattinata hanno già colpito sia Malta che le isole minori siciliane (34mm a Linosa, 12mm a Pantelleria). Un enorme sistema temporalesco sta risalendo verso la Sicilia sud/orientale e jonica, e nel pomeriggio si estenderà anche alla Calabria. Ma soprattutto domani, Mercoledì 3 Ottobre, i fenomeni di maltempo saranno particolarmente estremi nelle zone joniche di Calabria e Sicilia (vedi mappe a corredo dell’articolo), con piogge torrenziali: è elevato il rischio di pesanti fenomeni alluvionali tra le province di Cosenza, Crotone, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. Massima attenzione.

Il ciclone persisterà nella stessa posizione, tra il Canale di Sicilia e il mar Tirreno, almeno fino a Venerdì 5 Ottobre: soltanto nel weekend al Sud le condizioni meteorologiche miglioreranno con ampie schiarite, ma fino a Venerdì insisteranno piogge e temporali.

