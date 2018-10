Allerta Meteo, Halloween e Festa dei Santi di maltempo estremo in tutt’Italia: in Sicilia i fenomeni più estremi con violenti temporali e furioso vento di scirocco [DETTAGLI]

31 ottobre 2018 12:16

Allerta Meteo Halloween, una nuova ondata di maltempo si abbatte sull’Italia con forti venti di scirocco e violenti temporali l’1 Novembre: sarà una Festa dei Santi con l’incubo alluvione

Allerta Meteo – L’Italia sta ancora contando i danni, gravissimi, provocati dal forte maltempo dei giorni scorsi: 12 persone sono morte a causa delle avversità meteorologiche che hanno colpito il Paese in questi ultimi giorni di Ottobre a causa di una violentissima “Sciroccata” con venti da uragano, al punto che le raffiche hanno raggiunto i 180km/h sulle coste Liguri scatenando onde alte oltre 10 metri. La pioggia è caduta torrenziale, con picchi di oltre 700mm in poco più di 48 ore sulle Alpi orientali e tutti i principali fiumi hanno toccato picchi di piena eccezionali. Il bilancio delle vittime non è stato più grave soltanto grazie alle egregie attività di prevenzione adottate dalla Protezione Civile Nazionale di concerto con gli enti locali che, soprattutto al Nord/Est (in Trentino Alto Adige, Veneto e in Friuli Venezia Giulia), ma anche in altre Regioni come in Lombardia e in Liguria, hanno adottato tutte le misure richieste da un’Allerta Meteo così importante. E’ andata peggio nel Lazio e in Campania dove nonostante fenomeni violenti ma comunque meno estremi rispetto al Nord, s’è registrato il più alto numero di vittime e assistiamo ancora a Sindaci che non hanno capito nulla del sistema di allertamento meteorologico e, nonostante siano loro i primi responsabili di protezione civile, innescano polemiche praticamente contro se stessi!

Intanto siamo arrivati all’ultimo giorno del mese, e una nuova forte ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia. Lo scenario meteorologico è sempre lo stesso: su MeteoWeb l’abbiamo descritto in modo particolarmente accurato nei giorni scorsi. Lo Scirocco continua a dominare la scena in modo incontrastato mentre ondate di freddo nord Atlantico arrivano nel Nord Africa tramite il Mediterraneo occidentale, e così tra Marocco e Algeria abbiamo temperature costantemente di 7-8°C più basse rispetto a quelle dell’Italia. Nel nostro Paese, quindi, continua a fare caldo, molto caldo, troppo caldo rispetto a questo periodo dell’anno. E proprio questo caldo anomalo andrà ad innescare nelle prossime ore altri violentissimi temporali.

Stasera sarà la serata di Halloween, tra miti, leggende, tradizioni e … forte maltempo!

Proprio il maltempo renderà ancor più caratteristica l’atmosfera di questa storica celebrazione: forti venti, piogge intense, fulmini e saette. Sta già piovendo in modo particolarmente intenso in Liguria e in Sicilia. Nelle prossime ore dalla Sicilia le piogge si estenderanno anche alla Calabria. Nel pomeriggio/sera avremo forti temporali in Sardegna e in Liguria, con piogge intense anche sul Piemonte (specie settentrionale). Intanto si rinforzerà lo scirocco con raffiche di oltre 90km/h nel Canale di Sicilia e nel trapanese, investito da intense mareggiate, e nella sera/notte di Halloween su tutto il mar Tirreno, con nuove forti mareggiate sulla Sardegna orientale, sulle isole dell’arcipelago toscano e in Liguria. Ancora una volta il vento di scirocco soffierà intenso con raffiche superiori ai 70km/h, comunque non paragonabili alla tempesta dei giorni scorsi.

Poi nella prima parte della giornata di domani, Giovedì 1 Novembre – la Festa dei Santi – il maltempo si estenderà a un po’ tutto il Paese, intensificandosi su tutto il Nord e nelle Regioni tirreniche. I temporali più forti colpiranno il Canale di Sicilia e il basso Tirreno, provocando piogge alluvionali su Trapani e Provincia. Altre forti piogge interesseranno in mattinata Lazio, Toscana, Liguria e Piemonte, e nel pomeriggio/sera si estenderanno anche a Campania, Sicilia orientale e al Nord/Est in Veneto e Friuli Venezia Giulia.

