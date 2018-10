Allerta Meteo, temporali e nubifragi in Italia: strade chiuse e disagi al traffico, Anas fa il punto sulla viabilità

28 ottobre 2018 20:02

Allerta Meteo, forte maltempo su quasi tutta l’Italia: strade chiuse e disagi al traffico, Anas fa il punto della situazione

A causa del forte maltempo che sta interessando nelle ultime ore la Penisola, sono presenti limitazioni provvisorie al transito su alcune strade statali. Le squadre, i tecnici e le sale operative Anas (gruppo FS Italiane) sono operativi su tutta la rete di competenza per garantire la transitabilità e la sicurezza della circolazione in coordinamento con le Autorità Competenti. In Veneto è temporaneamente chiusa la viabilità provvisoria di Ponte della Priula, in provincia di Treviso, realizzata in alternativa alla strada statale 13 ”Pontebbana”. Come previsto dall’Ordinanza e come concordato con le Autorità competenti, in considerazione del previsto innalzamento del livello del fiume Piave, dovuto alle condizioni meteo e all’apertura delle chiuse di monte, la viabilità provvisoria è temporaneamente interdetta al transito dalle ore 15:00 di oggi, mentre sono state attivate le deviazioni alternative sulla viabilità provinciale. In Lombardia è chiuso il passo dello Spluga sulla strada statale 36 a causa della neve sul versante svizzero. La strada è percorribile fino al confine di stato. Inoltre è chiusa dalla serata di ieri la strada statale 38 ”dello Stelvio” a causa di forti nevicate a Bormio (dal km 106 al km 124). In Liguria è chiusa dalla serata di ieri la strada statale 1 ”Via Aurelia” ad Arenzano (km 547) come previsto dalla procedura per allerta meteo. Il percorso alternativo è sull’autostrada A12. In Emilia Romagna e Liguria si segnalano rallentamenti sulla strada statale 45 ”di Val di Trebbia” per un albero abbattuto a Ottone (PC) e locali allagamenti tra Genova e il confine emiliano. In Piemonte la strada statale 659 ”di Valle Antigorio e Val Formazza” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Formazza, dalla frazione Sotto Frua al confine di Stato (dal km 38 al km 41,700), in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. La chiusura è stata disposta a seguito dell’allerta meteo emanata dalle Autorità competenti. In Calabria la strada statale 106 ”Jonica” è provvisoriamente chiusa nel comune di Cariati (dal km 97 al km 99,900) in provincia di Cosenza a causa dell’esondazione del fiume Nicà. Sempre in Calabria sulla strada statale 182 ”delle Serre Calabre” a causa di uno smottamento il traffico è rallentato in località Spadola (km 47,400), in provincia di Vibo Valentia, in direzione Satriano. In Abruzzo si segnala traffico rallentato per localizzati allagamenti sulla strada statale 690 ”Avezzano-Sora” in località Morino. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione ”VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in ”App store” e in ”Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.