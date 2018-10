Allerta Meteo Reggio Calabria: danni al tetto della Biblioteca di Sambatello, rinviata la Settimana del Patrimonio Culturale

16 ottobre 2018 09:00

Allerta Meteo Reggio Calabria: il maltempo ha compromesso lo svolgimento della Settimana del Patrimonio Culturale organizzata dal Centro Studi Colocrisi

Il recente maltempo ha compromesso lo svolgimento della Settimana del Patrimonio Culturale organizzata dal Centro Studi Colocrisi e inserita nel programma annuale della XXIII edizione del Premio Sambatello programmata dal 15/20 ottobre c.a. tanto che l’organizzazione ha ritenuto opportuno sospenderla e rinviarla alla settimana che va dal 19 al 24 novembre c.a. in altra sede sempre a Sambatello. Le piogge abbattutasi sul tetto dei locali della Biblioteca Municipale di Sambatello, ove si doveva svolgere la suddetta Settimana, hanno prodotto notevoli danni, causati dall’infiltrazione delle acque all’interno del manufatto, provocando la caduta di una parte dell’intonaco del soffitto e attraverso le pareti si è prodotto l’allagamento del pavimento, danni alla coloritura delle pareti e del soffitto, all’impianto elettrico, ai libri della biblioteca, alle opere di pittura e agli arredi (tavoli e sedie). Mentre all’esterno sulla facciata principale è visibile una macchia estesa di umidità procurata dalle suddette infiltrazioni. Tale situazione è stata rappresentata tempestivamente ai rispettivi Organi Comunali affinché dispongano apposito e urgente sopralluogo tecnico per accertarne le cause di dette infiltrazioni e di conseguenza predisporre un apposito intervento che serva a riparare i danni derivanti dall’abbondante pioggia e così consentire di ripristinare la funzionalità dei locali. Intanto, l’attività organizzativa sta proseguendo intensamente per effettuare le manifestazioni in programma che hanno lo scopo di confermare il ruolo di motore della cultura e di sperimentazione avviato con le precedenti edizioni del Premio Sambatello. Tale programma prevede l’esposizione delle Litografie di Picasso dal tema “Il volto della pace”; I lavori di pittura dal tema “Educazione alla Legalità Economica” realizzati dagli studenti del Liceo Artistico “Preti/Frangipane” di Reggio Calabria; una tavola rotonda dal tema: Divulgazione del Patrimonio Culturale, Naturale e Sociale nel territorio reggino” ; la selezione della Castellana di Sambatello; un Concerto di Musiche dedicate a Reggio Calabria ed al territorio reggino; la II^ edizione della Rievocazione storica della presa di possesso della ricompra della Baronia di Sambatello; l’attribuzione del Premio Sambatello – XI EDIZIONE a cinque personalità illustri che hanno portato alto il vessillo di questo antico centro sambatellino, quest’anno esteso a quello in memoria di “Carlo Pizzi” .