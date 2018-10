Allerta Meteo, weekend terribile per l’estremo Sud: Calabria e Sicilia a rischio nuove alluvioni

12 ottobre 2018 18:35

Allerta Meteo, violenti temporali risalgono il Canale di Sicilia e il mar Jonio abbattendosi su Sicilia e Calabria: sarà un weekend terribile, alto rischio alluvione

Allerta Meteo – Nuovo allarme alluvione in Calabria e Sicilia per il weekend, dove persisterà la violenta perturbazione che nelle scorse 48 ore ha già provocato 17 vittime tra Baleari, Costa Azzurra e Sardegna. Oggi, nel giorno in cui finalmente i soccorritori sono riusciti a recuperare il corpo del piccolo Nicolò, la terza vittima dell’alluvione della scorsa settimana in Calabria, il maltempo è tornato proprio nelle zone già duramente colpite dai fenomeni estremi dei primi giorni del mese. Abbiamo avuto forti piogge e temporali su gran parte della Sicilia, dove fino al momento sono caduti 63mm di pioggia ad Augusta, 47mm a Mineo, 46mm a Calatabiano, 40mm a Noto e Randazzo, 37mm a Lentini, Francofonte e Castroreale, 30mm a Trecastagni, 29mm a Linguaglossa, 27mm ad Agrigento, 25mm a Caltabellotta, 24mm a Marsala e Fiumedinisi, 22mm a Linosa.

Anche in Calabria abbiamo avuto forti temporali, soprattutto nel basso jonio in provincia di Reggio Calabria e in Aspromonte, dove sono caduti 69mm di pioggia a Staiti, 32mm a Bova, 30mm a Cardeto, 28mm a Santa Caterina dello Ionio, 23mm ad Ardore, 19mm a Motta San Giovanni e Gambarie d’Aspromonte, 17mm a Brancaleone, 16mm a Sinopoli, 15mm a Locri, 14mm a Monasterace.

Nel weekend il maltempo si concentrerà dapprima, Sabato 13 Ottobre, nelle zone joniche e meridionali della Sicilia per poi risalire lo Jonio e abbattersi in modo molto pesante sulla Calabria centro/meridionale (specie jonica) tra il pomeriggio di Domenica 14 e la mattinata di Lunedì 15. E’ elevato il rishcio di nuovi, pesanti, eventi alluvionali: i mari ancora caldi forniranno ai fenomeni temporaleschi l’energia tale da scatenare venti impetuosi e piogge torrenziali. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: