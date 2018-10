Allerta Meteo: bollino rosso in Calabria. Borrelli: “monitoriamo la situazione”

5 ottobre 2018 21:28

Borrelli in Calabria: “c’è un’allerta rossa in atto con precipitazioni intense e il territorio è allertato. Abbiamo in tutte le province un monitoraggio stretto degli eventi”

“C’è un’allerta rossa in atto con precipitazioni intense e il territorio è allertato. Abbiamo in tutte le province un monitoraggio stretto degli eventi. C’e’ la macchina dei soccorsi che e’ organizzata e quindi ci auguriamo che non si verifichino particolari difficoltà”. Cosi’ il Capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, a Catanzaro. “Sicuramente adesso – ha aggiunto Borrelli – e’ interessata la parte ionica. Da stanotte e domani ci sara’ uno spostamento sulla Puglia meridionale, il tarantino e poi si andra’ verso il nord lungo la fascia costiera tirrenica. Raccomandiamo a tutti prudenza e di informarsi. Le scuole rimarranno chiuse laddove c’e’ l’esigenza di tenerle chiuse e questa e’ una decisione che spetta ai sindaci, che conoscono il territorio”.