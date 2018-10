4 ottobre 2018 23:06

Allerta Meteo: nubifragi in Calabria, numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile per fronteggiare alcune situazioni di criticità

La Prefettura continua a monitorare costantemente, attraverso i sindaci dei Comuni, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile, la situazione del territorio provinciale colpito in queste ore da numerose e copiose precipitazioni. Le previsioni meteo diramate dalla Protezione Civile Calabria segnalano l’allerta meteo anche per domani. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile per fronteggiare alcune situazioni di criticità, le più importanti registratesi nei comuni di Scandale, Cirò Marina e Rocca di Neto.