Allerta Meteo Calabria, per domani scatta l’allarme rosso e arancione: probabile la chiusura delle scuole in molti comuni, allarme piogge torrenziali

22 ottobre 2018 13:26

Allerta Meteo Calabria, la protezione civile lancia l’allarme Rosso per il cosentino jonico e l’allarme arancione per tutto il resto della Regione per la giornata di domani, Martedì 23 Ottobre

Allerta Meteo Calabria – Dopo i forti temporali della notte, è tornato a splendere il sole in mattinata su tutta la Calabria e il clima è anche decisamente mite, con temperature che sono un po’ ovunque superiori ai +20°C con picchi di +22°C. Eppure tra ieri sera e stamattina ha diluviato su tutto il territorio regionale, come molto raramente accade per estensione dei fenomeni, e con picchi di oltre 50mm nel basso tirreno reggino e nella piana di Gioia Tauro. Nelle prossime ore il tempo peggiorerà nuovamente con l’avvicinarsi della goccia fredda nel basso Tirreno, dove nascerà un ciclone che attraverserà lo Stretto di Messina e si porterà sul mar Jonio. Domani, Martedì 23 Ottobre, forti temporali e piogge insistenti interesseranno per tutta la giornata la Calabria e in modo particolare le zone Joniche della Regione, soprattutto quelle centro/settentrionali. Così la Protezione Civile ha lanciato l’allarme rosso per il cosentino jonico, e arancione per tutto il resto della Regione. In base a questa decisione, molti Sindaci potranno decidere di chiudere le scuole. Ulteriori notizie nel pomeriggio su MeteoWeb. Intanto ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: