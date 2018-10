29 ottobre 2018 07:07

Agrigento: in arresto “uno degli uomini di fiducia del latitante Matteo Messina Denaro al quale è legato da un’antica amicizia”

La Polizia di Stato di Palermo ha eseguito il fermo di un indiziato di delitto a carico di Leo Sutera, anziano boss di Sambuca di Sicilia (Agrigento), indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso. Il provvedimento, eseguito dagli investigatori dello Sco e della Squadra Mobile di Palermo ed Agrigento, è stato emesso dalla Dda di Palermo e “giunge a termine di una complessa attività d’indagine, supportata da numerosi servizi tecnici, che ha consentito di individuare nel Sutera il capo di Cosa Nostra agrigentina“, spiegano gli inquirenti. “Nonostante i lunghi periodi di detenzione sofferta, Sutera ha continuato a gestire affari del mandamento mafioso con il controllo, in particolare, delle attività edili della provincia di Agrigento“. E’ da sempre considerato “ai vertici dell’associazione mafiosa della provincia anche in virtù dei personali rapporti, più volte documentati con i massimi esponenti di Cosa Nostra delle province di Palermo e Trapani“, ed è “uno degli uomini di fiducia del latitante Matteo Messina Denaro al quale è legato da un’antica amicizia e ha intrattenuto, fino a pochi anni fa, comprovati contatti attraverso il sistema dei pizzini“. Il provvedimento di fermo si è reso necessario perché è emerso “il pericolo che il capomafia sambucese potesse rendersi irreperibile“.