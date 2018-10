Afghanistan, 11 persone uccise da una bomba in strada

21 ottobre 2018 22:14

Undici persone, tutte civili, sono morte a causa dell’esplosione di un ordigno piazzato sul ciglio di una strada, nel secondo giorno di votazioni per le elezioni parlamentari. Lo riferiscono fonti ufficiale afghane. Tra le vittime dell’attentato nella provincia orientale di Nangarhar ci sono sei bambini, secondo quanto riportato dal portavoce del governatore. L’attentato non è stato rivendicato, nella zona sono attivi sia i talebani l’Isis. Ieri almeno 27 civili e 11 membri delle forze di sicurezza afgane sono stati uccisi e oltre 100 altre persone ferite in quasi 200 attacchi nella sola giornata di ieri in tutto il Paese.