Reggio Calabria, l’Amministrazione Falcomatà risponde a Forza Italia: “sull’ Aeroporto dello Stretto fanno gli sciacalli, spiegheremo noi come abbiamo fatto rinascere lo scalo”

La maggioranza risponde a Forza Italia: “Opposizione ai limiti dello sciacallaggio, spiegheremo noi come l’Aeroporto di Reggio Calabria è rinato”

“Mentre noi siamo impegnati negli ultimi preparativi per una giornata storica come si presenta quella di domani , quando l’acqua della diga del Menta arriverà nella nostra città, siamo costretti a leggere increduli le affermazioni dello sparuto drappello forzista dell’opposizione comunale che, in un comunicato diffuso a mezzo stampa, si prodiga in un susseguirsi di capriole nel vano tentativo di depotenziare lo straordinario risultato ottenuto con il primo storico arrivo di Ryanair nella Città di Reggio Calabria, dando nei fatti ragione a ciò che noi sosteniamo da tempo e rinnegando, in sostanza, l’intera fallimentare linea politica proposta negli ultimi due anni”. Lo scrivono in una nota i capigruppo della maggioranza consiliare a Palazzo San Giorgio rispondendo alle dichiarazioni diffuse a mezzo stampa dal gruppo consiliare di Forza Italia.

“Spiegheremo noi nei prossimi giorni com’è che la società unica di gestione Sacal, in sinergia con gli Enti territoriali, sia arrivata a questo straordinario obiettivo. Intanto – scrivono ancora i capigruppo – ci limitiamo ad esprimere il nostro plauso nei confronti del Prefetto De Felice, espressione diretta della Regione Calabria che lo ha nominato in quanto socio di maggioranza di Sacal, soffermandoci a registrare con un sorriso le assurdità dei consiglieri forzisti”.

“Ma non erano gli stessi – prosegue la nota – al governo della provincia di Reggio Calabria quando l’ex società di gestione dell’aeroporto Sogas falliva, con le relative indagini avviate dalle autorità giudiziarie, lasciando milioni di debiti ed uno scalo sull’orlo della chiusura? Ma non erano gli stessi che successivamente suonavano le campane a morto all’annuncio di Alitalia di andar via da Reggio Calabria, prima del provvidenziale intervento del Sindaco Falcomatà che è riuscita a trattenerla. E non erano loro, sempre gli stessi, che gridavano allo scandalo per la gestione unica regionale degli aeroporti calabresi? E non erano infine sempre loro quelli che battagliavano strenuamente alla Città Metropolitana affinché l’Ente non acquisisse delle quote di Sacal?”.