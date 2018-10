Aeronautica Militare: bando per il reclutamento di 800 volontari

23 ottobre 2018 15:57

Vengono destinati 50 posti al settore d’impiego “Incursori”, le Forze Speciali dell’Aeronautica

Il Ministero della Difesa ha indetto per l’anno 2019 un bando di reclutamento nell’Aeronautica Militare di 800 volontari in ferma prefissata di un anno VFP 1, di cui:

a) 750 per categorie varie che saranno assegnate dalla Forza Armata, – Aeronautica -; b) 50 per il settore d’impiego «incursori».

Il reclutamento viene effettuato in un unico blocco, con due distinti incorporamenti, cosi’ suddivisi:

1° incorporamento , previsto nel mese di maggio 2019 , per i primi 400 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito per «VFP 1 ordinari»;

2° incorporamento, previsto nel mese di settembre 2019, per i secondi 400 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito, di cui 350 posti per «VFP 1 ordinari» e 50 per il settore d'impiego «incursori».

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 25 ottobre 2018 al 23 novembre 2018, per i nati dal 23 novembre 1993 al 23 novembre 2000, estremi compresi. Le procedure di reclutamento vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa .Per ulteriori complete informazioni sui – requisiti generali di partecipazione al concorso, – requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, modalità di presentazione della domanda, – fasi del reclutamento, – etc etc. gli interessati possono consultare il bando pubblicato sulla G.U. n. 83 del 19 ottobre 2018