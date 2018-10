20 ottobre 2018 20:45

Sono entrate ormai nel vivo le attività della scuola calcio Adelaide Lamezia Milan Academy, già iniziate con il primo corso tecnico tenutosi presso il centro tecnico del Milan “Vismara”. La soccer school lametina, unica scuola calcio Milan non solo di Lamezia Terme ma di tutta la provincia di Catanzaro (nonostante qualche scuola calcio si attribuisca tale caratteristica impropriamente), sta ricevendo man mano sempre più adesioni. Un progetto avvincente quello della Adelaide Lamezia che attraverso il metodo Milan punta all’accrescimento non solo sportivo ma anche umano dei giovani atleti. Come da programma, nei prossimi giorni ci sarà la prima visita all’ambiente Adelaide da parte di un tecnico ufficiale Milan che, incaricato dalla società, supervisionerà e si confronterà con allenatori e dirigenti della scuola calcio. Lunedì 22, infatti, mister Giuseppe Pisani sarà presenta a Lamezia per tutta l’intera giornata: la mattina sarà dedicata alle lezioni video in sala con i tecnici e dirigenti, presso la sala conferenze “Prunìa”, mentre il pomeriggio le lezioni si sposteranno sul campo, presso il centro sportivo “Sangì”, dove Pisani avrà modo di confrontarsi anche con i genitori e gli alteti.