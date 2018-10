Acqua torbida a Messina: allarme rientrato, ma Amam sconsiglia l’utilizzo

29 ottobre 2018 13:31

Torna limpida l’acqua dai rubinetti a Messina: in attesa dell’esito delle analisi Amam resta sconsigliato l’uso idropotabile

E’ tornata limpida l’acqua in distribuzione attraverso la rete idrica negli abitati di S. Stefano Medio e di S. Margherita a Messina, ma Amam invita ancora a non farne uso idropotabile.

I tecnici di AMAM hanno ormai accertato la causa del fenomeno di intorbidimento dell’acqua uscita dai rubinetti di molti utenti dei due villaggi: “le forti piogge che hanno imperversato ieri, colpendo soprattutto la zona sud della città, avrebbero determinato l’ingrossamento del Torrente S. Margherita e la tracimazione di fanghi che hanno invaso anche il Pozzo S. Margherita, fonte di alimentazione per la rete dei villaggi limitrofi.

Sebbene quasi certi che non vi siano elementi di allarme circa la natura dell’intorbidamento dell’acqua, precauzionalmente, l’AMAM invita ancora la popolazione dei villaggi di S. Stefano Medio e S. Margherita a non fare uso idropotabile dell’acqua distribuita in rete, sino a che l’esito delle campionature effettuate ieri ed oggi dia completa certezza della qualità della stessa”.