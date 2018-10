Acqua a Reggio Calabria: riparato l’acquedotto Tuccio, torna l’erogazione idrica in città

16 ottobre 2018 19:53

Riavviato il servizio idrico verso i serbatoi di accumulo dei Comuni di Reggio Calabria

Sono stati completati stasera i lavori di ripristino dell’erogazione idrica dell’acquedotto Tuccio. Sorical, alle ore 19, ha riavviato il servizio idrico verso i serbatoi di accumulo dei Comuni di Reggio Calabria (Zona sud fino a Pellaro), Montebello Jonico, Roghudi, San Lorenzo e Motta San Giovanni. La squadra operativa impegnata nei lavori ha anticipato i tempi rispetto al cronoprogramma previsto, nonostante le avverse condizioni meteo che hanno imposto, nella giornata di ieri, il fermo cantiere.

Sorical ha rinforzato gli argini del Torrente Tuccio per evitare il crollo del muro a protezione della condotta posizionata sulla sponda sinistra della fiumara. Un intervento tampone in attesa di interventi più strutturali al fine di evitare nuove esondazioni in concomitanza di abbondanti piogge.