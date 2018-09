Messina, scontro Vullo-Cuzzocrea: il Rettore replica alle dichiarazioni del commissario

11 settembre 2018 16:28

Scontro fra il Rettore dell’Università di Messina e il manager del Policlinico, Vullo: “Cuzzocrea vuole la mia testa” Immediata la replica del professore

È scontro fra il commissario del Policlinico Vullo e il Rettore dell’Univesità di Messina Cuzzocrea. A scatenare la reazione del Commissario, una nota inviata dal Rettore all’assessore Razza, in cui il Professore avrebbe detto che il manager sarebbe inadeguato. Cuzzocrea- dice Vullo- “ha chiesto la mia testa, in violazione delle procedure che stabiliscono modalità e organismi competenti per la valutazione dei manager”. “Sono inadeguato – scrive Vullo- perché venuto a conoscenza, dopo oltre un mese, che era stata dimenticata una pinza nell’addome d’un paziente, successivamente morto, ho provveduto a informare l’autorità giudiziaria; perché di fronte al minacciato blocco dell’attività della chirurgia vascolare, per assenza di ecografi, ho avviato una ricognizione sui canoni di manutenzione verificando che l’Aou paga per 68 ecografi di cui gran parte sottoutilizzati; perché ho dotato i blocchi operatori di tecnologie per l’esame istologico in estemporanea; perché ho verificato che i tempi degli esami in estemporanea non sono tracciati“.