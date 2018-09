Vulcano: al via il Campionato Italiano di beach volley dei Vigili del Fuoco

2 settembre 2018 15:05

A Vulcano la decima edizione del Campionato Italiano di beach volley dei Vigili del Fuoco

Tutto pronto per la decima edizione del campionato italiano di Beach Volley dei Vigili del Fuoco che si svolgerà dal 6 al 9 settembre. Dopo l’edizione del 2015 ad Agrigento, la manifestazione ritorna in Sicilia, e precisamente a Vulcano, location mozzafiato che ha ospitato diverse manifestazioni internazionali.

“Con grande orgoglio ritorniamo a Vulcano – ha commentato il presidente del Comitato Territoriale Fipav Messina, Alessandro Zurro – Siamo fieri di essere presenti in questa splendida isola per una manifestazione di interesse nazionale che coinvolge i Vigili del Fuoco, un Corpo che ammiro in quanto dedito alla salvaguardia delle vite umane. L’obiettivo del Comitato è valorizzare il territorio e lo sport; un paio di anni fa abbiamo iniziato a creare eventi a Vulcano e ancora oggi siamo a qui a proporre un altro evento di spessore, così come stiamo facendo in altri territori. Sport, turismo e valorizzazione del territorio, sono gli obiettivi che ci siamo prefissati e che continueremo a portare avanti. Ringrazio il Comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Pietro Foderà ed il Dirigente Superiore Ginnico-Sportivo, Fabrizio Santangelo, la pubblica amministrazione, il Lido Baia Negra, sempre disponibile, e tutti gli isolani che aspettano a braccia aperte questi eventi”.

Le sabbie nere dunque sono pronte ad accogliere gli atleti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, pronti a sfidarsi, sia uomini che donne, in un 2×2 che coinvolgerà diversi comandi italiani.

L’Ufficio per le attività sportive del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indice e organizza tra i 20 e i 25 campionati nazionali per vigili del fuoco; quello di beach volley ha preso il via nel 2002 e, dopo una breve interruzione, continua ogni anno in location diverse.