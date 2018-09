Reggio Calabria: la Viola scommette sul progetto “Re-Generation”

29 settembre 2018 16:33

Coppolino incontra il sindaco di Reggio Calabria: ecco il progetto “Re-Generation”

Nella giornata di venerdì 28 settembre, l’AD Coppolino ha avuto un cordiale incontro con il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, presso Palazzo Alvaro, a cui hanno partecipato anche il consigliere metropolitano delegato allo Sport Demetrio Marino, il Direttore Generale della Città Metropolitana Umberto Nucara e il Dirigente del Settore Avvocatura Attilio Battaglia. Il tavolo, che ha lavorato in maniera proficua, ha preso in esame la situazione inerente il Pianeta Viola, evidenziando le pendenze economiche relative alla precedente gestione societaria.

Coppolino, condividendo con il tavolo la mancata conoscenza di pendenze economiche pregresse per il Pianeta come per il PalaCalafiore, ha esternato un sentimento di forte preoccupazione, confidando nel supporto dell’Amministrazione e condividendo con essa l’esigenza di individuare celeri soluzioni, da attuare secondo le modalità previste dalla legge al fine di garantire l’avvio della stagione sportiva prevista il 7 di ottobre in trasferta (prima gara interna il 14 di ottobre).

Alla fine dell’incontro, l’AD ha avuto modo di illustrare in maniera dettagliata la bozza del progetto RE-GENERATION per la valorizzazione del Pianeta Viola, elaborato da BODAR bottega d’architettura per la società neroarancio.

Uno spazio caro, reso nuovo, tendente ad impatto energetico zero, dove sarà possibile praticare tennis, pallavolo e tennis, oltre il basket. Luogo di socialità con ristorante e caffetteria. Struttura, nel medio periodo, economicamente sostenibile: questa è l’ idea della Viola, messa a disposizione di tutta la comunità di Reggio Calabria.