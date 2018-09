La Costa d’Orlando cresce, buona uscita contro la Viola Reggio Calabria

5 settembre 2018 23:10

Secondo test pre-stagionale per l’Irritec Costa d’Orlando, che al “PalaValenti” di Capo d’Orlando disputa un buon test contro la Viola Reggio Calabria

Secondo test pre-stagionale per l’Irritec Costa d’Orlando, che al “PalaValenti” di Capo d’Orlando disputa un buon test contro la Viola Reggio Calabria, formazione anch’essa impegnata nel campionato di Serie B Old Wild West Girone D. Nell’amichevole di Capo d’Orlando, i ragazzi del presidente Giuffré giocano bene soprattutto nel corso del primo tempo, con un atteggiamento molto positivo e una difesa di squadra importante. Grazie soprattutto all’intensità difensiva, i biancorossi chiudono avanti 33-32 un primo tempo piacevole. Nella ripresa la Costa parte bene ma sbaglia molti tiri aperti ben costruiti che inevitabilmente condizionano il rendimento globale del gruppo. Il terzo e il quarto periodo sono così di marca ospite. Il tabellone alla fine recita 61-75 per la Viola di coach Mecacci. Per coach Condello, comunque, le notizie sono soprattutto positive. Fisicamente la squadra cresce di giorno in giorno e anche il feeling della squadra con gli schemi difensivi dello staff tecnico orlandino appare molto migliorato. Ancora qualche difficoltà per quello che concerne la fluidità dell’attacco anche se, nonostante qualche errore di troppo, si sono visti miglioramenti anche in questo ambito. Sabato 8 settembre i paladini ricambieranno la visita dei reggini affrontando la Viola in quel di Reggio Calabria.

Irritec Costa d’Orlando-Viola Reggio Calabria 61-75

Parziali: 15-18; 33-32; 46-53; 61-75.

Irritec Costa d’Orlando: Marinello 12, Balic 4, Spasojevic, Di Coste 12, Bolletta 10, Fowler 8, Bartolozzi 9, De Angelis 4, Ferrarotto 2, Triassi ne. Coach: Giuseppe Condello.

Viola Reggio Calabria: Alessandri 13, Grgurovic, Fall 5, Fallucca 11, Agbogan 4, Carnovali 13, Mastroianni 9, Paesano 6, Nobile 14, Vitale, Ciccarello, Pandolfi. Coach Matteo Mecacci.