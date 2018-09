On line il nuovo sito della Viola Reggio Calabria

29 settembre 2018 11:00

Online il nuovo sito della Viola Reggio Calabria 1966. Il portale, raggiungibile all’indirizzo www.violareggiocalabria1966.it, è la nuova casa sul web dei neroarancio

Finalmente online il nuovo sito della Viola Reggio Calabria 1966. Il portale, raggiungibile all’indirizzo www.violareggiocalabria1966.it, è la nuova casa sul web dei neroarancio. Il sito, completamente responsive ed accessibile da tutti i dispositivi, offre già nella homepage una panoramica sulle ultime news, risultati e classifiche. Dal menù sarà possibile accedere alle sezioni dedicate a club (storia, organigramma e PalaCalafiore), team (roster e staff tecnico), season (classifica e calendario), media (news, foto, Viola TV house organ, streaming radio), Made In Viola (Viola Cares), ticketing (info biglietti), partnership e contatti. Si tratta di uno strumento dinamico e sempre aggiornato che consente ai nostri tifosi di essere informati su tutti gli aspetti della vita del club, un ulteriore punto di contatto che si aggiunge alle pagine social già attive dall’inizio di questa nuova avventura. Ma non finisce qui. In cantiere c’è anche il Viola Store, l’area dedicata al merchandising, che partirà il prossimo ottobre.