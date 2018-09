Viola Reggio Calabria, nuovi passi in avanti. Battuta Lamezia in amichevole

19 settembre 2018 21:26

Nuovo successo per la Viola Reggio Calabria che supera la Basketball Lamezia nel derby precampionato disputatosi al PalaMazzetto

Nuovo successo per la Viola Reggio Calabria che supera la Basketball Lamezia nel derby precampionato disputatosi al PalaMazzetto. Un buon test che conferma la crescita del quintetto reggino nonostante la dura e lunga preparazione alla quale è sottoposta. Dopo un primo periodo di marca ospite, la Viola fa suoi i tre quarti successivi (come sempre riazzerati al termine di ogni frazione), per un tabellino finale che recita 78-53. Mecacci deve fare a meno di Agbogan, alle prese con un problema alla schiena, ma recupera Fall che è subito in campo con Alessandri, Nobile,Fallucca e Paesano. Il senegalese è il protagonista dei primi minuti realizzando sette punti nella sola prima metà di gara. Lamezia, inserita nel gruppo C della prossima Serie B, si dimostra avversario valido e risponde immediatamente grazie alla fisicità di Marsili ed alle triple di Zampolli, mettendo a referto il primo parziale ( 12-21). Di Carnovali e Mastroianni il contro-break neroarancio che chiude il primo quarto sul 19-24. Mecacci scuote i suoi e l’inerzia del match passa nelle mani dei neroarancio. Il quintetto reggino scappa via. 16-0 il parziale della seconda frazione, interrotto solo dalla tripla del solito Zampolli. Alla Viola (20-7), il secondo periodo. Al rientro in campo il ritmo cala visibilmente e le percentuali al tiro delle due squadre diminuiscono. La Viola prova ad alzare la pressione forzando qualche palla persa ospite. Vitale e Carnovali chiudono il terzo parziale sul 16-13. L’ultimo periodo è di assoluta marca Viola, Carnovali con le sue triple aumenta il gap tra le due compagini, i ragazzi di Mecacci portano a casa anche gli ultimi dieci minuti (23 – 9). Fall, Fallucca, Carnovali e Paesano gli uomini in doppia cifra per i neroarancio.

Mecacci: “Mi piacerebbe avere la squadra al completo, oggi ci mancava Allen, nella scorsa settimana ci è mancato Faal e questo ci rallenta un pò. Quella di oggi è una partita che ci lascia tante indicazioni da rivedere bene già domani, così si capirà che l’atteggiamento del primo quarto non può essere quello successivo”.

VIOLA REGGIO CALABRIA – BASKETBALL LAMEZIA : 78 – 53 ( 19-24, 39-31, 55-44)

VIOLA REGGIO CALABRIA: Ciccarello 2, Alessandri 4, Grgurovic, Fall 12, Fallucca 11, Agbogan n.e., Carnovali 17, Mastroianni 6, Paesano 11, Nobile 8, Vitale 4, Scialabba 3.

Coach: Mecacci; Assistenti: Trimboli, Motta.

BASKETBALL LAMEZIA: Duranti 12, Marisi, Lazzarotti, Marsili 15, Saladino, Incitti, Marzullo 3, Meliadò, Gaetano 10 , Piccinini, Ragusa, Zampolli 11.

Coach: Ragusa Assistente: De Summa.

Arbitri: Costarella, Gerardis.