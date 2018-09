8 settembre 2018 17:44

A Villa San Giovanni diventa realtà il progetto PAU

Villa San Giovanni, PAU progetto associazioni unite è diventata realtà sociale grazie alla caparbietà di quattro associazioni tutte al femminile. Pau, Nasce per far fronte a tutte le difficoltà che la società attuale sta vivendo, si compone di: Asep associazione sociale estetica professionale presidente Maria Idone , che si occupa di estetica oncologica Calabria donna presidente Daniela Rigolino violenza sulle donne, Asd Pretty woman presidente Eugenia Galimi di over 50, Associazione ItaliaNuova presidente Alessia Taverriti di tutela diritti del consumatore. Insieme hanno creato sinergia per affrontare tematiche particolarmente difficoltose. L’intento del Pau è portare a conoscenza di tutti i Calabresi le problematiche e cercare di risolverle cn l’ausilio di tutti i cittadini! Il motto è uno solo “ INSIEME SI PUÒ “.