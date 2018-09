Villa San Giovanni, caos nel M5S. Gioè: “è giunto il momento di fare chiarezza”

18 settembre 2018 22:45

“Per il bene del Movimento che rappresento, avevo deciso di evitare inutili polemiche con l’irrilevante gruppo di minoranza del Meetup di Villa San Giovanni ma ritengo doveroso effettuare alcune precisazioni. Da chi si vanta di essere trasparente, mi aspetto l’immediata pubblicazione, sulla pagina del meetup di Villa San Giovanni, della copia del Verbale sottoscritto dai componenti dello stesso, in modo da poter valutare l’opportunità di tutelare la mia immagine nelle sedi competenti. Spiace constatare che, chi non ha mai partecipato neanche in veste di spettatore alle sedute del Consiglio Comunale, parli di azioni inconsistenti. Comunico ai cittadini che esiste una maggioranza di attivisti che supporta il mio operato, con la quale condivido le scelte politiche. Gli stessi vengono costantemente aggiornati tramite un canale mail e un gruppo whatsapp”, è quanto scrive in una nota il consigliere comunale Milena Gioè. “Ho volutamente escluso – prosegue- da questo gruppo persone che, oltre a screditare da sempre la mia azione politica, non apportano alcun beneficio concreto alla crescita del Movimento. Tengo a precisare che gli attivisti che collaborano con me sanno benissimo che io ascolto il parere di tutti ma in seno al Consiglio Comunale prendo la mia posizione, in quanto rispondo personalmente sotto il profilo civile, penale e amministrativo delle votazioni effettuate, concetto non ancora chiaro al fantomatico gruppo che pretende votazioni in base alla loro maggioranza. Ricordo al gruppo “ignoto” che il M5S è cosa differente dal meetup: solo i cittadini eletti sono portavoce del M5S e parlano a nome dello stesso. In considerazione del fatto che, purtroppo, i meetup sono diventati nel tempo dei veri e propri contenitori di persone che vogliono soltanto riscattarsi da una posizione sociale frustrante e insignificante, il M5S ha pensato a un nuovo modo di fare attivismo con la piattaforma ROUSSEAU. Attraverso questo canale innovativo, ho avuto modo di conoscere nuovi attivisti, che hanno messo a disposizione la loro professionalità e competenza. Un grazie, dunque, a questi, a tutte le persone presenti sul territorio che, pur non essendo attivisti, per il bene della città, supportano il mio lavoro e ai molti che, in queste ore, hanno espresso la propria solidarietà nei miei riguardi. C’è ancora tanto da fare, ma il loro aiuto (e quello di chi vorrà unirsi in futuro a noi) sarà nuova linfa vitale per il M5S villese. E magari sarà proprio uno di loro a diventare il nostro nuovo Candidato a Sindaco!! L’intenzione è quella di radicare il M5S di Villa San Giovanni, per renderlo ancora più forte”, conclude.