20 settembre 2018 21:45

Villa San Giovanni, l’Associazione Specialmente Preziosi risponde all’Amministrazione Comunale: “il nostro non è allarmismo”

“Leggiamo in queste ore della risposta dell’Amministrazione Comunale in merito al comunicato della nostra associazione, riguardante esclusivamente la sospensione del servizio trasporto disabili e corre l’obbligo di definire alcuni punti, ovviamente non con l’intento di alimentare sterili polemiche. Il disappunto da noi espresso in merito all’operato dell’amministrazione comunale riguardava la lunga interruzione avvenuta tra aprile e giugno scorsi, che aveva portato non pochi disagi alle famiglie. I contatti allora intercorsi tra la amministrazione e l’associazione avevano fatto sperare per il futuro. Alla riapertura dei centri in settembre il servizio è durato pochi giorni ed è stato nuovamente interrotto. Come possono aver reagito le famiglie? Scomodo anch’io la letteratura carolingia ribadendo che la nostra associazione è composta da genitori che si confrontano quotidianamente con le disabilità dei propri figli; famiglie che cercano di vivere , spesso con grande fatica, come normalità l’eccezionalità della loro condizione. Non siamo paladini disinteressati: siamo interessati eccome, a ciò che accade ai nostri figli! Quando si verifica un disservizio, quando questo si protrae per lungo tempo, non importa quale sia la causa, si aggiunge disagio al disagio. Ribadiamo questo nella convinzione che sia l’Assessore alle Politiche Sociali sia l’Amministrazione tutta siano concordi con me, come io mi rendo conto delle difficoltà nell’amministrare. Ci sono però cose che devono funzionare sempre, e per funzionare bisogna che tutti facciano il proprio lavoro nei giusti tempi e consapevoli che ogni atto mancato arreca danno a qualcuno. Per ciò che invece concerne la problematica degli assistenti nella scuola, erano già stati presi contatti con la Dirigente dell’Istituto Comprensivo per avere delucidazioni sullo stato delle cose ed era nella nostra volontà, per come è stato, di fissare incontro congiunto con la stessa e delegato dell’amministrazione. Ciò a dimostrazione della volontà della associazione di costruttivo confronto per far emergere tutte le problematiche e trovare possibili soluzioni. Quando però le soluzioni non si ottengono non ci sono altre scelte. Il nostro non è stato allarmismo in quanto non indicante una possibilità di accadimento. Abbiamo rappresentato invece il perdurare di una problematica realmente verificatasi”. E’ quanto scrive in una nota l’Associazione Specialmente Preziosi.