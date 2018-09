In Calabria torna il festival “Leggere&Scrivere”

24 settembre 2018 22:30

E’ stata presentata la settima edizione del Festival “Leggere&Scrivere” che si svolgerà a Vibo Valentia ed in altri centri della provincia dal 2 al 6 ottobre

E’ stata presentata la settima edizione del Festival “Leggere&Scrivere” che si svolgerà a Vibo Valentia ed in altri centri della provincia dal 2 al 6 ottobre. Il programma 2018 ruota nell’universo cultura. Domina la letteratura, ma si parlerà anche di politica, giornalismo, musica, scienza, sport, arte, ragazzi, nuove forme di comunicazione. Numerosi e di rilievo gli ospiti che si alterneranno nel corso della kermesse. Tra gli ospiti di questa edizione, presentata oggi, spicca Stefano Benni, protagonista del recital “Blues in sedici. Ballata della città dolente”; Adriano Sofri presenterà il suo ultimo libro “Una variazione di Kafka” (Sellerio). In primo piano l’incontro con Jerome Gautheret, corrispondente di Le Monde dall’Italia, che parlerà del sud e della Calabria visti dalla Francia. Ed, inoltre, l’incontro con Nicola Gratteri che parlerà di evoluzione della ‘ndrangheta e nuovi sviluppi in materia di contrasto. Spettacolo e musica, inoltre, con Sandra Milo, Cesare Bocci e Ascanio Celestini.