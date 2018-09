Vibo Valentia: aggredisce coetanei, rintracciato ragazzo con disturbi

11 settembre 2018 08:09

Vibo Valentia: rintracciato ragazzo con gravi disturbi del comportamento che nella serata di sabato aveva aggredito due ventenni

I carabinieri di Vibo Valentia hanno rintracciato un ragazzo con gravi disturbi del comportamento che nella serata di sabato aveva aggredito due ventenni con un oggetto appuntito nei giardinetti pubblici della città: i due giovani stavano rientrando a casa dopo la serata trascorsa con gli amici, quando sono stati colpiti alle spalle riportando lesioni alla clavicola ed al gluteo.

Il medesimo ragazzo, domenica mattina, ha aggredito un 13enne.

Questa notte, braccato ed impossibilitato a fare rientro a casa per la costante presenza di uomini dell’Arma in abiti borghesi per strada, ha deciso di costituirsi ai Carabinieri Comando Stazione di Vibo Valentia.

Il ragazzo D.D., quindicenne, di nazionalità romena, risponderà del reato di lesioni ed a seguito delle formalità da espletare in caserma è stato riaccompagnato a casa ed affidato temporaneamente alla madre in attesa di poter essere accolto e preso in cura da una struttura di sostegno adeguata alle sue problematiche comportamentali.