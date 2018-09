7 settembre 2018 15:08

Messina, da domani Amam a lavoro per la riparazione di un tratto della rete fognaria

Per consentire all’Amam l’esecuzione di lavori urgenti per la riparazione di un tratto della rete fognaria, insistente sulla via Bonsignore, è stato adottato un provvedimento viario. Pertanto, dalle ore 14 di domani, sabato 8, alle 18 di martedì 11, sarà vietata la sosta 0-24 su entrambi i lati della via Bonsignore, nel tratto compreso tra i numero civici 8 e 22.