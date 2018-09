Massa domina il campionato nazionale unvs di ciclismo

1 settembre 2018 21:40

Ennesima affermazione di Massa nel Campionato Nazionale dei Veterani dello Sport di ciclismo. La sezione capeggiata da Mauro Balloni, si è imposta davanti al sodalizio organizzatore della rassegna tricolore di Pontremoli, presieduto da Pietro Mascagna e a Pistoia. Oltre alle tre sezioni salite sul podio hanno partecipato alla manifestazione anche quelle di Pisa, Parma, La Spezia, Livorno e Vicenza, rappresentate da una cinquantina di soci UNVS. Hanno inoltre preso parte alla rassegna tricolore anche l’iridato della categoria master Severino Angella, impegnato in un probante test in vista del mondiale austriaco di Saint Johann, e il brillante presidente della sezione UNVS di Vicenza Claudio Pasqualin. Notevole anche la partecipazione dei dirigenti dei Veterani dello Sport, guidati dal consigliere nazionale Pino Orioli, dal segretario Ettore Biagini, dai vicepresidenti massesi Augusto Fruzzetti e Piero Gentili e dal presidente della sezione di Pistoia Gianfranco Zinanni. Commovente il via alla gara dato da Antonella Tassi, moglie del compianto dirigente UNVS “Cio”. A lui si è intitolata la competizione disputata su di un impegnativo tracciato di 70 chilometri. Alla fine, successi nelle varie categorie di appartenenza di Federica Giglioli, Gabriele Benedetti, Alan Croci, Stefano Degli Innocenti, Paolo Sgadò, Maurizio Cacciaguerra, Gino Menchi, Pietro Cesari, Attilio Dalle Mura e Giorgio Gallarani.