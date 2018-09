L’estremo saluto dell’unvs a Mello, Asselle e Pellegrinetti

23 settembre 2018 13:24

Gravi lutti in casa UNVS. A Casale è scomparso Angelo Mello, il presidente della sezione locale. Ex poliziotto che seppe realizzare importanti operazioni in campo investigativo nella lotta contro la droga, era unanimemente apprezzato per le profonde qualità umane. Mello è stato anche un grande sportivo, tifoso dell’Inter ed ex calciatore, prodigandosi negli ultimi tempi a propria volta nel lancio del Calcio Camminato, la nuova disciplina sulla quale tanto sta investendo l’UNVS. Proprio nel corso del Campionato Nazionale è stato ricordato con un minuto di silenzio. Da alcuni anni ricopriva l’incarico di presidente della sezione di Casale. Bra piange invece la scomparsa di Domenico Asselle. Grande appassionato di ciclismo, era maestro dell’arte bianca e fondatore della locale sezione dei Veterani dello Sport. Artigiano pasticcere di fama internazionale, Cavaliere della Repubblica, Asselle aveva fondato la sezione UNVS di Bra nel 2005. Vivo il rammarico in città, dov’era molto conosciuto e apprezzato, e in particolare del presidente emerito e onorario, nonchè vice presidente vicario nazionale UNVS Gianfranco Vergnano, della presidente di sezione Paola Ballocco e del segretario Giuseppe Sibona. Infine, a Follonica è mancato Alfio Pellegrinetti, presidente della sezione dei Veterani dello Sport della città toscana.