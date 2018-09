Gibi Baronchelli a Pontremoli con l’unvs

1 settembre 2018 21:55

Giovanbattista Baronchelli ha presentato il suo libro “12 secondi” nel corso di una riuscita serata allestita dai Veterani dello Sport di Pontremoli presieduti da Pietro Mascagna e dedicata anche a Severino Angella, classe 1935 e noto come il “nonno volante” per le sue gesta ciclistiche (è campione del mondo di ciclismo della categoria master ndr.). Hanno condotto la serata, nel corso della quale è stato tenuto a battesimo anche il libro “Ancora Angella”, mentre il cantautore Cristian Mondini ha reso degna cornice musicale, Giancarlo Gandolfi e il consigliere nazionale dei Veterani dello Sport, Pino Orioli. Momenti di intensa commozione hanno suggellato la bella iniziativa durante i coivolgenti racconti di Baronchelli, che perse un Giro d’Italia per soli 12” da Eddy Merckx, e Angella, cui mancava fortemente il padre Abramo che poteva incontrare appena due volte all’anno.