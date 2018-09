Battaglin super atleta veneto unvs 2018

1 settembre 2018 21:50

Nella splendida cornice del Museo Civico, la sezione UNVS di Bassano presieduta da Rino Piccoli, ha organizzato la terza edizione della Giornata del Veterano Sportivo Veneto. Nella circostanza la sezione di Vicenza guidata da Claudio Pasqualin, ha premiato il pugile di casa Luca Rigoldi e il corridore e dirigente Giuliano Bernardelle, quella di Treviso capeggiata da Achille Sogliani, il promettente judoka Mattia Prosdocimo e il campione di pentathlon Francesco Toniolo. Venezia presieduta da Carlo Mazzanti, ha invece assegnato i riconoscimenti al veterano del calcio del San Donà, Cesco Canella e al team di vogatrici Trifoglio Rosa Lilt, mentre Belluno, presieduta da Giorgio Fiabbane, ha puntato sull’arciere Andrea Monego e il moldavo Mihail Sirbu, plurivittorioso delle corse in montagna. Il presidente della sezione di Verona Pierluigi Tisato, ha premiato Valeria Fedrighi, rugbista azzurra e Fausto Gecchele, giocatore di bocce. Da Bassano premio per Sara Bortoletto, schermitrice in carozzina e paralimpica e Maurizio Valentino Mantesso, da sempre in veste di praticante prima e dirigente poi, delle arti marziali. Assolutamente prestigiosi i riconoscimenti assegnati dalla sezione di Padova presieduta da Silvano Scapolo, alla formazione locale di calcio promossa in serie B e al Petrarca Rugby, tricolore 2018. Tra i giornalisti riconoscimenti consegnati a Lorenzo Parolin e Marta Benedetti del Giornale di Vicenza, mentre il premio di super atleta veneto è andato all’ex campione del pedale, il marosticano Giovanni Battaglin.