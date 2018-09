Verona: ‘Mamma mia!, in arena il musical che riempie l’anfiteatro di colori

13 settembre 2018 17:54

Verona, 13 set. (AdnKronos) – è un successo travolgente di musica, canzoni e colori, una grande storia d’amore e di amicizia. è ‘Mamma mia” il musical, tratto dall’omonimo film, che debutterà in Arena il 29 settembre e che oggi è stato presentato in sala Arazzi di Palazzo Barbieri. Un ‘promotion day” con i tre protagonisti Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz che, dopo l’incontro con la stampa, ha previsto una passeggiata in musica, fino alla libreria Feltrinelli, con i ballerini di una scuola di danza veronese.

In occasione del debutto, il grande palco dell’Arena sarà allestito con un pontile sospeso, una piscina da 15 mila litri, un vero bagnasciuga e 200 mq di schermo led. Il tutto per dare l’impressione di trovarci su un’assolata isola greca e per immergersi nello spettacolo sulle note della musica degli Abba.

‘Conosco e mi piacciono molto ‘ ha sottolineato il sindaco Federico Sboarina ‘ sia le canzoni che il film del quale ho ricercato i posti durante le vacanze, visto che sono un appassionato della Grecia. Avere qui in città il musical che ha riscosso un così grande successo, con un cast e una produzione di questo livello è veramente straordinario. Stiamo parlando di un musical eccezionale nella città più bella del mondo che aggiunge un’altra perla a questo settembre di grandi spettacoli areniani”.