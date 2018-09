Messina, la Procura chiude le indagini per l’ex giudice Mineo: Verdini rischia un nuovo processo

28 settembre 2018 10:26

Finanziamento illecito ai partiti la Procura di Messina chiude le indagini, l’ex senatore Verdini rischia un nuovo processo

Dopo le rivelazioni di due penalisti Amara e Calafiore, coinvolti in un giro di corruzione, l’ex senatore Verdini rischia un nuovo processo. La procura di Messina ha notificato la chiusura dell’inchiesta che lo vede accusato di finanziamenti illeciti ai partiti, l’atto è stato notificato anche all’ex giudice di Consiglio di Giustizia Amministrativa Giuseppe Mineo e gli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore, arrestati lo scorso anno nell’ambito dell’indagine “Sistema Siracusa”. Amara e Calafiore avrebbero rivelato ai pm i dettagl del contenzioso amministrativo che vede coinvolta l’impresa Frontino di Siracusa svelando retroscena inquietanti che vedono giudici prezzolati e milioni di euro in gioco in cambio di favori.