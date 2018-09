9 settembre 2018 16:44

Venerdì 14 settembre alle ore 16.30 in via Bologna 74, si riunirà il Consiglio Direttivo dei Veterani dello Sport della sezione di Torino, presieduta da Marco Sgarbi. All’ordine del giorno figurano la regia del Campionato Nazionale di volley in programma a fine mese a Torino e la gestione logistica del Consiglio Direttivo Nazionale, previsto per sabato 29 settembre sempre nel capoluogo sabaudo.