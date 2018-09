A Treviso i campionati nazionali unvs di tennis

2 settembre 2018 11:30

La sezione UNVS di Treviso presieduta da Achille Sogliani, ha raggiunto quota 162 iscritti. Intensa l’attività che l’attende anche in questa seconda parte dell’anno. In particolare spiccano due campionati nazionali a squadre, ovvero a fine ottobre quella degli over 70 alla quale parteciperanno Treviso, Torino e le vincenti degli spareggi Massa-Viareggio e Trento-Palmanova. In precedenza avrà luogo invece il campionato nazionale over 50 a Zero Branco, che sarà disputato dalle sezioni di Treviso, Massa, Pisa e probabilmente Venezia. I tennisti trevigiani over 60, saranno infine di scena a Pavia con Tarvisio, Trento e Torino per guadagnarsi la fase di ammissione alla fase finale.